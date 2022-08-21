 الجيش الأردني: وفاة ملازم سقط بالمظلة في دورة عسكرية - بوابة الشروق
الأحد 21 أغسطس 2022 12:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟
النتـائـج تصويت

الجيش الأردني: وفاة ملازم سقط بالمظلة في دورة عسكرية

وكالات
نشر في: الأحد 21 أغسطس 2022 - 11:51 ص | آخر تحديث: الأحد 21 أغسطس 2022 - 11:51 ص

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، وفاة ملازم إثر تعرضه للسقوط من مظلة أثناء اشتراكه في إحدى ‏الدورات.‏

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن الملازم أول، حذيفة وليد جميل آل خطاب، من مرتب قيادة لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع، توفي في الساعة الثامنة من صباح اليوم، أثناء مشاركته في الدورة بمدرسة الأمير هاشم بن الحسين للقوات الخاصة، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيد، وسألت الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك