الجيش الأردني: وفاة ملازم سقط بالمظلة في دورة عسكرية



أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، وفاة ملازم إثر تعرضه للسقوط من مظلة أثناء اشتراكه في إحدى ‏الدورات.‏



وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن الملازم أول، حذيفة وليد جميل آل خطاب، من مرتب قيادة لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع، توفي في الساعة الثامنة من صباح اليوم، أثناء مشاركته في الدورة بمدرسة الأمير هاشم بن الحسين للقوات الخاصة، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.



ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيد، وسألت الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان.