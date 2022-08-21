الهجوم الأوكراني على القرم له تأثير نفسي على الروس

في أبريل الماضي، أغرقت أوكرانيا السفينة الحربية الرئيسية للأسطول الروسي في البحر الأسود، الطراد موسكفا.

وقاد الطراد الصاروخي الهجومي وطاقمه المكون من 510 ضابط وجندي، الهجوم البحري الروسي على أوكرانيا، وكان غرقه بمثابة ضربة رمزية وعسكرية كبيرة.

في ذلك الوقت، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الذخيرة التي كانت على متن الطراد موسكفا انفجرت بسبب حريق لم تذكر سببه، وأنه غرق أثناء محاولة سحبه إلى الميناء.

في يونيو، عانى الأسطول من موقف محرج آخر عندما اضطر لترك جزيرة الأفعى تحت ضغط القصف الأوكراني المتواصل، وهي جزيرة بها عدد قليل من السكان في شمال غرب البحر الأسود استولت عليها روسيا في اليوم الأول من غزوها.

وفي الأسابيع الأخيرة، تعرض مقر الأسطول في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014، لهجوم من القوات الأوكرانية.

وتم بالفعل تدمير ما لا يقل عن ثماني طائرات مقاتلة، في القصف على قاعدة ساكي الجوية في 9 أغسطس.

في أعقاب الهجمات، شوهد العشرات من المصطافين الروس وهم يفرون من شبه الجزيرة التي لم تشهد أية عمليات عسكرية من قبل. وأظهرت الصور التي حصلت عليها بي بي سي، طوابير للسيارات على الطرق المؤدية إلى خارج شبه جزيرة القرم بعد ثلاثة أيام من الهجوم.

لم تكن هجمات 9 أغسطس هي الضربات الأوكرانية الوحيدة الظاهرة في شبه جزيرة القرم.

في يوليو، زعم المسؤولون الروس أن هجوما أوكرانيا بطائرة مسيرة أدى إلى إنهاء الاحتفالات بيوم البحرية في سيفاستوبول، وفي 16 أغسطس وقعت انفجارات في مستودع أسلحة في شبه الجزيرة.

وشاهد الآلاف من السياح الروس الانفجارات في شبه جزيرة القرم، التي كانت تعد من قبل بعيدا عن متناول أي هجوم أوكراني، مما دفع الكثير منهم للفرار من الجزيرة وعادوا إلى روسيا، مما كان له تأثير نفسي في موسكو، بحسب تصريحات مسؤولين غربيين لوسائل الإعلام.

وقال المسؤولون، الذين لم يتم الكشف عنهم أو ذكر أسمائهم، إن أسطول البحر الأسود الروسي قد تقلص وأصبح أكثر قليلا من مجرد أسطول لحراسة السواحل، يتعين عليه الآن اتخاذ موقف حذر بسبب الهجمات الأوكرانية.

وأضافوا أن قدرة روسيا على شن هجوم على ميناء أوديسا في غرب أوكرانيا أمر مستبعد على المدى القصير.