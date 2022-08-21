 وزيرة الطاقة الأمريكي: الولايات المتحدة ستحقق إنتاجا قياسيا في النفط العام المقبل - بوابة الشروق
الأحد 21 أغسطس 2022 9:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟
النتـائـج تصويت

وزيرة الطاقة الأمريكي: الولايات المتحدة ستحقق إنتاجا قياسيا في النفط العام المقبل

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الأحد 21 أغسطس 2022 - 9:03 م | آخر تحديث: الأحد 21 أغسطس 2022 - 9:03 م

قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستشهد إنتاجا "قياسيا" للنفط يبدأ العام المقبل.

وأضافت جرانهولم، في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستنتج حوالي 12.7 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2023، ارتفاعًا من المعدل الحالي البالغ ما يقارب 12 مليون برميل يوميًا.

ونوهت بأن رفع إنتاج الولايات المتحدة للنفط يتعلق بالعرض والطلب، مشيرة إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تسببت في ارتفاع الإقبال على ملايين البراميل من السوق العالمية، لذلك يتعين علينا تعويض هذه الكمية المفقودة من الوقود".

وتوقعت وزارة الطاقة الأمريكية في وقت سابق من العام الجاري أن يرتفع إنتاج النفط إلى مستويات قياسية في عام 2023.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك