بايدن يتحدث مع قادة غربيين وسط التطلع لإحياء الاتفاق النووي مع إيران

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد مع القادة الغربيين الذين يتطلعون إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران، في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة ردا على موقف طهران من الاقتراح الأخير.

وتحدث بايدن اليوم الأحد مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وكانت الدول الأربع من بين الدول الموقعة على الاتفاق الأصلي، والذي شمل أيضا روسيا والصين.

وناقشت الدول الأربع "المفاوضات الجارية" نحو التوصل إلى اتفاق، بما في ذلك "الحاجة إلى تعزيز الدعم للشركاء في منطقة الشرق الأوسط"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن ملخص أمريكي للمكالمة صدر اليوم الأحد.

وتحدث القادة الأربعة أيضا عن "جهود مشتركة لردع وتقييد أنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار"، بحسب البيان. بالإضافة إلى ذلك ، ناقشوا الوضع الحالي في أوكرانيا وتعهدوا بمواصلة الدعم للدولة في معركتها ضد الغزو الروسي.

يشار إلى أن إيران ومجموعة 4+1(بريطانيا وروسيا والصين والمانيا وفرنسا) تجري مفاوضات منذ شهر أبريل عام 2021 لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015بمشاركة الولايات المتحدة ،دون التوصل إلى نتيجة ملموسة. وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018وفرضت عقوبات قاسية وردا على ذلك رفعت إيران نسبة تخصيب اليورانيوم من 67ر3%إلى 20%.