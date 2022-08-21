أطباء بلا حدود تنقذ 106 مهاجرين في مياه البحر المتوسط

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إنها أنقذت 106 مهاجرين تقطعت بهم السبل في البحر المتوسط، بعد خمسة أيام من مغادرتهم تركيا إلى أوروبا.

وذكرت المنظمة أن مركز مراقبة الإنقاذ البحري الإيطالي أبلغ طاقم قارب الإنقاذ جيو بارنتس في منطقة البحث والإنقاذ الإيطالية، اليوم الأحد بالقارب المعني.

وحتى الآن من هذا العام، وصل حوالي 50 ألف شخص، وكثير منهم يواصلون طريقهم إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، إلى إيطاليا بعد أن سلكوا الطريق البحري الخطير، وفقا لأرقام وزارة الداخلية.

ويمثل هذا ارتفاعا كبيرا عن العام الماضي، عندما كان الرقم أقل بكثير لنفس الفترة، وهو حوالي 35 ألفا.

كانت الهجرة قضية مركزية في الحملة الانتخابية الحالية في إيطاليا، وخاصة بالنسبة للأحزاب اليمينية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن إيطاليا قد يكون لديها تحالف بين يمين الوسط في الحكومة في الخريف المقبل، حيث من المتوقع أن يخرج حزب فراتيلي دي إيطاليا (حزب أخوة إيطاليا) اليميني المتطرف منتصرا في الانتخابات البرلمانية في 25 سبتمبر المقبل.

وقد يكون لذلك عواقب وخيمة على منظمات الإغاثة، حيث يريد الحزب منع رسو قوارب المهاجرين.