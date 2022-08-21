نسمة عبد العزيز تهدي جمهور القلعة أغنية «يا حلو صبح»

أشعلت عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، حفلها على مسرح المحكى، في إطار فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه.

وأهدت نسمة عبد العزيز أغنية «يا حلو صبح»، التي قدمها الفنان محمد قنديل، من فيلم شاطئ الاسرار، حيث قدمتها بطريقتها الخاصة، وقدمت كوكبة من الأغاني العربية والغربية التي أعيد صياغتها لتناسب ألة الماريمبا منها البخيل وأنا، ماريمبا فيوجن، وتفاعل الجمهور مع «الغزالة رايقة» التي تم تقديمها في فيلم من أجل زيكو، وأغنية تامر حسني «حلو المكان»، بالصيحات والتصفيق الحار.

وانطلق حفل فرقة الإيقاعات الشرقية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وتضم فرقة الإيقاعات الشرقية العازفين علا عطيان، التي ألهبت حماس الجمهور بعزفها المميز على آلة الايقاع، وتفاعل معها الجمهور بالتصفيق طوال عزفها.

وقدم بعدها العازف أحمد حجازي، الذي تفاعل معه الجمهور بالتصفيات وبدأوا في الرقص خلال عزفها على آلة الايقاع، وواصل الجمهور تفاعله مع العازف مروان عادل، والطفل الصغير ايهم طوسون، الذي تفاعل الجمهور مع عزفه وظلوا يصفقون معه، وقالو له «برافو»، بقيادة عزت بسيوني، الذي عبر عن سعادته بتواجده في مهرجان القلعة.