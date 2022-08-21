القاضي السابق المحكوم عليه بالمشدد 24 عاما طلب العطايا وحاز المخدرات والأسلحة بدون ترخيص

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 24 عاما على قاض سابق، وغرامة 3 مليون و610 ألف حنيه، لاتهامه بالرشوة وحيازة مخدرات وسلاح وذخائر .

وجاء منطوق الحكم أولا بمعاقبة القاضي سامي محمود عبدالرحيم بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عن تهمة الرشوة والمشدد 5 سنوات والغرامة مليون جنيه عن التهمة الثالثة من أمر الإحالة والمشدد 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عن التهمة الرابعة من أمر الإحالة والمشدد 3 سنوات وغرامة 10 الآف عن تهمة حيازة سلاح والذخيرة والسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن تهمة حيازة مواد مخدرة.

كما عاقبت المحكمة 6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، كما قضت بإعفاء 8 متهمين من التهم الموجهة إليهم ومصادرة السلاح والمواد المخدرة ومواد الرشوة.

وحصلت "الشروق" على أمر إحالة رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية الأسبق و15 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم، بالرشوة والتوسط في الرشوة وحيازة سلاح ومخدرات وذخيرة.

وأسندت النيابة للمتهمين لأنهم في غضون الفترة من يناير 2019 حتی 10 فبراير 2022، بمحافظات القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد قام المتهم أولا بصفته موظفا عموميا- رئيس الدائرة الأولى جنايات بورسعيد بمحكمة استئناف الإسماعيلية:

1- طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهمين من الثاني حتى التاسع مبلغ ستة عشر مليون جنيه أخذ منه مبلغ ستة ملايين جنيه 6 على سبيل الرشوة– بوساطة المتهمين من الثاني عشر حتى الرابع عشرة مقابل القضاء ببراءة المتهمين منهم في القضية رقم 92 لسنه 2017 جنایات ميناء بورسعيد المنظورة أمام الدائرة رئاسته على النحو المبين بالتحقيقات.

٢- بصفته السابقة؛ أخذ عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن أخذ من المتهم الثاني 17 جنيها ذهبيا وأربعة هواتف محمولة بقيمة مائة وثلاثة وتسعين ألفاً وثمانمائة جنيه– على سبيل الرشوة- بوساطة المتهمين الرابع عشر والخامس عشر؛ مقابل القضاء ببراءته في القضية موضوع الفقرة السابقة المنظورة أمام الدائرة رئاسته على النحو المبين بالتحقيقات.

3- بصفته السابقة، طلب واخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب واخذ من المتهمين العاشر والحادس عشر مبلغ خمسة ملايين جنيه- علی سل الرشوة- بواسطة والمتهمين الثاني عشر والسادس عشر والسابع عشر، مقابل إخلاء سبيلهما في القضية رقم 4375 لسنة 2017 جنایات ميناء بورسعيد المنظورة موضوعا أمام الدائرة رئاستة، والقضاء بإعفائهما من العقوبة فيها على النحو المبين بالتحقيقات.

4- بصفته السابقة، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم العاشر مبلغ مليون جنيه أخذ منه مبلغ ثمانمائة ألف جنيه- على سبيل الرشوة- بوساطة المتهم الثاني عشر، مقابل إخلاء سبيله في القضية رقم 765 لسنه 2017 إداري ميناء بورسعيد المنظور أمر مد حبسه أمام الدائرة رئاسته على النحو المبين بالتحقيقات.

5- حاز سلاحا ناريا مششخنا- بندقية آلية-؛ مما لا يجوز الترخيص حيزتها أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات.

6- حاز ذخائر– مائة وأربع وثمانين طلقة- مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الفقرة السابقة؛ مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات.

7-حاز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرين مخدرين- "الحشيش والأفيون"– وفي غير الأحوال المصرح بما قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمون من الثاني حتى التاسع، قدموا رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قدموا للمتهم للقاضي، عطايا الرشوة موضوع الأتهام الوارد بالبند أولا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني، قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول القاضي، عطايا الرشوة موضوع الاتهام على النحو المبين بالتحقيقات، كما قدم المتهمان العاشر والحادي عشر، رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قدما عطايا الرشوة موضوع الاقام الوارد بالبند أولا على النحو المبين بالتحقيقات، كما قيام المتهم العاشر، بتقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة.

وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهمين من الثاني عشر حتى الرابع عشر، بالتوسط في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن توسطوا في تقديم عطايا الرشوة موضوع الأتهام الوارد بالبند أولا على النحو المبين بالتحقيقات.

كما توسط المتهمان الرابع عشر والخامس عشر في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن توسطا في تقديم عطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة بأن المتهمين الثاني عشر والسادس عشر والسابع عشر، توسطوا في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن توسطوا في تقديم عطايا الرشوة موضوع الارقام الوارد على النحو المبين بالتحقيقات، كما توسط المتهم الثاني عشر أيضا في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، في تقديم عطايا الرشوة.