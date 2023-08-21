 «الخير جاي».. أول تعليق من ميدو على استقالة مجلس إدارة الزمالك - بوابة الشروق
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«الخير جاي».. أول تعليق من ميدو على استقالة مجلس إدارة الزمالك

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 21 أغسطس 2023 - 12:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 أغسطس 2023 - 12:03 ص

علق أحمد حسام ميدو على استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك، مشددا على أنه سيظل داعما للزمالك مهما كان اسم المسؤول.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «الموقف ليس سهلا، ولكني أطمئن جماهير الزمالك، الكل يعمل داخل النادي بغض النظر عن من المسؤول».

وأضاف: «ننظم معسكرًا لقطاع الناشئين، وأيا كان من الموجود أدعم الزمالك مع أي مسؤول ونعمل على حل كل المشاكل الموجودة في قطاع كرة القدم».

وواصل: «الخير جاي للزمالك إن شاء الله، وأوجه التحية للمجلس السابق، كان لابد من تقديم استقالاتهم لأن النادي كان رايح في حتة وحشة».

واختتم ميدو تصريحاته: «في وقت من الأوقات مهم إنك ترفع إيديك وتقول إنك خلاص مش هتعرف تكمل».


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