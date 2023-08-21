علق أحمد حسام ميدو على استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك، مشددا على أنه سيظل داعما للزمالك مهما كان اسم المسؤول.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «الموقف ليس سهلا، ولكني أطمئن جماهير الزمالك، الكل يعمل داخل النادي بغض النظر عن من المسؤول».

وأضاف: «ننظم معسكرًا لقطاع الناشئين، وأيا كان من الموجود أدعم الزمالك مع أي مسؤول ونعمل على حل كل المشاكل الموجودة في قطاع كرة القدم».

وواصل: «الخير جاي للزمالك إن شاء الله، وأوجه التحية للمجلس السابق، كان لابد من تقديم استقالاتهم لأن النادي كان رايح في حتة وحشة».

واختتم ميدو تصريحاته: «في وقت من الأوقات مهم إنك ترفع إيديك وتقول إنك خلاص مش هتعرف تكمل».