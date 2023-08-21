إيران: تبادل السجناء مع أمريكا قد يستغرق شهرين

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن إجراءات الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في إيران ستستغرق ما يصل إلى شهرين.

وقال كنعاني، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "أعلنت السلطات المعنية إطارا زمنيا محددا وستستغرق هذه الاجراءات شهرين على الأكثر"، بحسب وكالة "رويترز".

وتوصلت طهران وواشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري لاتفاق يشمل إطلاق سراح 5 مواطنين أمريكيين من أصل إيراني محتجزين في طهران والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية قيمتها ستة مليارات دولار.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في وقت سابق أن الإفراج عن 5 سجناء من حملة الجنسيتين الأمريكية والإيرانية يأتي في إطار الصفقة التي استمرت المفاوضات بشأنها نحو عامين، وفي المقابل ستفرج واشنطن عن إيرانيين مسجونين لديها بتهم خرق العقوبات.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن الأمريكيين ذوى الأصل الإيراني المفرج عنهم هم سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز، إضافة إلى عالم ورجل أعمال.