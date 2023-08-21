نفى خالد اليعقوبي مستشار رئيس الوزراء العراقي للشئون الأمنية، حشد قوات أمريكية داخل الأراضي العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن اليعقوبي قوله إنّه يتم استبدال القطعات الأمريكية الموجودة في سوريا وليس تعزيزها في العراق، كما كشف أيضًا عن تفاصيل اجتماع الوفد الأمني العراقي في واشنطن.

وأضاف اليعقوبي أن القيادات العراقية ركزت في مفاوضاتها مع الجانب الأمريكي على الحفاظ على سيادة البلاد، مؤكدا أن العراق حصل على جميع طلباته في مفاوضات واشنطن.

وأشار إلى توقيع محضر اجتماع بين العراق والولايات المتحدة، وأن الاتفاق ينص على طيران الطائرات المسيرة في المناطق الأمنية بموافقة الحكومة العراقية فقط.

وشدد اليعقوبي على أنه لا يجوز لأي طرف في المفاوضات أن يتصرف بشكل منفرد، ذاكرا أن رئيس أركان البيشمركة كان حاضرا ضمن الوفد الأمني في واشنطن.

وأكد أن الكثير من المعلومات التي نشرت في وسائل الإعلام هي لغرض التضليل، لافتا إلى الاتفاق على تشكيل لجنة عسكرية بين الجانبين لمواجهة تهديد تنظيم داعش.

يذكر أنه في أواخر يوليو الماضي، أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، تعرض طائرة مروحية تابعة له لما سماه «حادثا مؤسفا» قرب أربيل في العراق.