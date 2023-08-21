زيلينسكي يشكر النواب الدنماركيين على تعهدهم بتسليم مقاتلات إف -16

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شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب ألقاه أمام البرلمان الدنماركي اليوم الاثنين، الدنمارك على تعهدها الأخير بتسليم طائرات مقاتلة من طراز إف -16 إلى كييف.

وقال زيلينسكي في كوبنهاجن "أشكركم جميعا على مساعدتنا في معركتنا، معركتنا الصعبة من أجل الحرية".

وقال زيلينسكي "كل جيران روسيا معرضون للتهديد إذا لم تنتصر أوكرانيا".

وأضاف زيلينسكي أن "الديمقراطيات يمكن أن تصبح هدفا، إما للصواريخ أو للمرتزقة أو لزعزعة الاستقرار. لكن أوكرانيا ستنتصر".

وتعهدت الدنمارك وهولندا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بتسليم عشرات الطائرات المقاتلة من طراز إف -16 إلى أوكرانيا.

وبحسب رئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسن، من المقرر أن تسلم الدنمارك لأوكرانيا 19 مقاتلة، على أن يتم تسليم أول مجموعة في وقت مبكر من العام الجديد.

ويتوقع الأوكرانيون أن يتلقوا 42 مقاتلة أخرى من هولندا.

ومع ذلك، فإن 24 طائرة فقط من طائرات إف -16 الهولندية هي التي تعمل حاليا، وفقا لوزارة الدفاع الهولندية.

وتم تشكيل تحالف داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بقيادة الدنمارك وهولندا، لتدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل طائرات إف -16.

وتعتبر بلجيكا والنرويج أيضا من الموردين المحتملين للطائرات الأمريكية الصنع.

وفتحت واشنطن مؤخرا الطريق لتسليم طائراتها النفاثة إلى أوكرانيا من دول ثالثة.

ويزور الرئيس الأوكراني الدنمارك بعد زيارتين مفاجئتين قام بهما إلى هولندا والسويد خلال عطلة نهاية الأسبوع.