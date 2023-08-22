زيلينسكي يحضر اجتماع الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان بشأن توسع التكتل

يحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مأدبة عشاء اليوم الاثنين، في اليونان مع قادة من دول غرب البلقان وقادة الاتحاد الأوروبي لبحث عملية توسع التكتل.

ويستضيف رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس العشاء غير الرسمي مساء اليوم مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وتأتي المناقشات في إطار جهود أوسع نطاقا لإبقاء الدول التي تطمح في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قريبة من الاتحاد، وسط محاولات من روسيا لاستغلال نفوذها في المنطقة وعمليات التأخير في الحصول على عضوية الاتحاد، حتى مع اقتراب دول مثل أوكرانيا. وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي المناقشات بعدما التقى قادة الاتحاد ودول غرب البلقان في تيرانا في يونيو الماضي لبحث توسيع الاتحاد، كما سيجتمعون مجددا في أكتوبر في غرناطة بإسبانيا.