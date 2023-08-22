وزير النفط العراقي يزور تركيا لبحث ملف استئناف صادرات بلاده النفطية

وزير النفط العراقي ثامر غضبان يتحدث في مؤتمر صحفي في العاصمة بغداد في أول ديسمبر 2019. تصوير: خالد الموصلي - رويترز.

بدأ وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأثنين، زيارة رسمية إلى تركيا لبحث عدد من الملفات المشتركة، أبرزها ملف استئناف الصادرات النفطية العراقية عبر ميناء جيهان التركي.

وذكر بيان للسفارة العراقية في أنقرة، نشرته وزارة الخارجية في بغداد، أن عبدالغني وصل اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية تستمر يومين، يجرى خلالها مباحثات تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون في مجال النفط والغاز والطاقة وملف استئناف الصادرات النفطية العراقية عبر ميناء جيهان التركي.

وأوضح البيان أن الوزير العراقي، سيلتقي مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، وعددا من المسؤولين الأتراك، لتأكيد حرص العراق على بناء جسور من الثقة والتعاون وصولا إلى إتفاق حول استئناف عملية تصدير النفط العراقي عبر شركة تسويق النفط "سومو" حصرا.

وكانت صادرات العراق النفطية من حقول كردستان وكركوك، عبر خط أنابيب تصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان، قد توقفت أواخر شهر مارس الماضي، بقرار من الجانب التركي بدعوى قيام السلطات التركية بإجراء عمليات فحص وتأهيل للتأكد من صلاحية خط الأنابيب بعد الزلزال الذي ضرب المدن التركية.