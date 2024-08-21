الجزائر تبدأ شحن أول دفعة من الوقود إلى لبنان بعد أزمة انقطاع الكهرباء

أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية، أنها بدأت شحن أول حمولة من الوقود إلى لبنان، لمساعدته على تجاوز أزمة الكهرباء التي يمر بها.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، قالت سوناطراك في بيان، إن الشحنة التي تم تجهيزها في ميناء سكيكدة البترولي، تقدر بنحو 30 ألف طن من الوقود كمرحلة أولى.

وأضاف البيان أن الشحنة الأولى سيتم إرسالها إلى لبنان عبر ناقلة الوقود إينيكر، التابعة لمجمع سوناطراك غدا الخميس.

وأوضح أن ذلك يأتي تطبيقا لأمر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، لدعم لبنان بالطاقة ومساعدته على تجاوز أزمته الحالية في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية تهدف إلى الوقوف بجانب لبنان الشقيق في هذه الظروف الصعبة، من خلال تزويده بشكل فوري بكميات من الوقود من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة وإعادة التيار الكهربائي في البلاد.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أعلن، يوم الأحد الماضي، تزويد لبنان بشكل فوري بكميات من الوقود من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد.