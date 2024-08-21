 إيناس جوهر رئيسا لمسابقة «البودكاست» في مهرجان الإبداع العربي - بوابة الشروق
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إيناس جوهر رئيسا لمسابقة «البودكاست» في مهرجان الإبداع العربي


نشر في: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 3:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 3:45 م

اختارت إدارة مهرجان "الإبداع العربي"، الإذاعية القديرة إيناس جوهر لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة "البودكاست" خلال فعاليات الدورة الأولى للمهرجان، الذي يقام برعاية وزارة الشباب والرياضة.
ويضم المهرجان، المقرر انعقاده في النصف الثاني من ديسمبر المقبل، 3 مسابقات رئيسية في السينما (واحدة للأفلام الطويلة وأخرى للأفلام القصيرة)، والغناء، والبودكاست، بالاضافة إلى مسابقة خاصة لذوي الهمم في العالم العربي في العزف والرسم.
وستعلن إدارة المهرجان، خلال أيام عن موقعها الرسمي وبدء قبول أعمال المتسابقين من العالم العربي في كل الفروع واشتراطاتها.
يذكر أن إيناس جوهر واحدة من أشهر الأصوات الإذاعية، وتألقت في برامجها على محطة الشرق الأوسط التي تولت رئاسة شبكتها.
كما تولت رئاسة الإذاعة المصرية عام 2005، وحققت برامجها جماهيرية عريضة بين مستمعي الراديو وحصلت على لقب "كروانة الإذاعة"، وتتولى منذ سنوات تدريب الأجيال الجديدة من مذيعي الإذاعة.

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