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ناشدت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة الدول المانحة، في بيان اليوم الأربعاء، توفير مساعدات بقيمة 18.5 مليون دولار؛ لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمتضررين من تفشي مرض جدري القردة في شرق وجنوب أفريقيا.

وقالت إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إن «تفشي جدري القردة في شرق وجنوب إفريقيا والقرن الإفريقي يمثل مصدر قلق بالغ، لا سيما بالنسبة للفئات المعرضة للخطر من المهاجرين والسكان كثيري التنقل والنازحين الذين غالبا ما يتم إهمالهم في هذه الأزمات».

وأضافت في البيان، الذي نقلته وكالة «رويترز» للأنباء: «يتعين علينا التحرك بسرعة لحماية أولئك الأكثر عرضة للخطر والتخفيف من تداعيات هذا التفشي في المنطقة».

وينتقل جدري القردة في الغالب عن طريق الاتصال الجنسي والتلامس الجلدي، وكذلك مشاركة الفراش والمناشف والملابس.

وتشمل أعراض الفيروس طفحا جلديا وتوعكا وحمى وتضخما في الغدد الليمفاوية، بالإضافة إلى قشعريرة وصداع وألم عضلي.