عرضت فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يرصد اندلاع مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية واليهود الحريديم في القدس المحتلة، رفضا لإلزامهم بالخدمة العسكرية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الشرطة اعتقلت 5 أشخاص بعد مهاجمتهم، خلال مظاهرة للحريديم قرب مكتب تجنيد في القدس المحتلة.

وهتف المتظاهرون بعدة شعارات منها «سنموت ولن نلتحق بالجيش»، و«النازيون»، و«إلى السجن وليس إلى الجيش».

وقام بعضهم بأعمال شغب، فيما حاول البعض الآخر اختراق حواجز الشرطة، التي واجهتهم بمدفع المياه والضباط الخيالة، في محاولة للسيطرة على الاحتجاج.

ولم تتوجه سوى أقلية من طلاب المدارس الدينية، الذين تم إعفاؤهم سابقًا وتلقوا استدعاء للتجنيد، إلى المكاتب، وسط معارضة شديدة للقرار من قبل معظم الحريديم، الذين يخشون أن تؤدي الخدمة العسكرية إلى علمنتهم.

وفي 29 يوليو الماضي، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر استدعاء لألف من أفراد الحريديم، بعد أن قررت المحكمة العليا في البلاد إلزام هذه الفئة بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

وتعتبر الخدمة العسكرية إلزامية للذكور والإناث من اليهود بإسرائيل في حين يعفى منها المتدينون، بهدف التفرغ للدراسة في المعاهد الدينية والحفاظ على هوية الشعب.