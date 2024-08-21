الأردن: وقف العدوان الإسرائيلي على غزة الخطوة الأولى لخفض التصعيد في المنطقة

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، مستجدات الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة و مصر وقطر، للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) بحث الوزيران، خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من بلينكن، التدهور الخطير في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية ومقدساتها، وضرورة اتخاذ خطوات عملية فاعلة لوقفه، إضافة إلى التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والخطوات المطلوبة لوقفه.

وأكد الصفدي، دعم الجهود المبذولة للتوصل لصفقة تبادل، وشدد على أن وقف "العدوان الإسرائيلي على غزة هو الأولوية والخطوة الأولى التي يجب تحقيقها لخفض التصعيد الذي يهدد الأمن والسلام في المنطقة".

كما شدد على ضرورة وقف كل الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية، والانتهاكات الإسرائيلية للوضع التاريخيّ والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، محذرا من خطورة هذه الإجراءات التي تقتل كل فرص تحقيق السلام.

وبين أن "الأردن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات، ويعد الملفات القانونية اللازمة للتحرك في المحاكم الدولية ضد الاعتداءات على المقدسات، التي تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً سيواجهه الأردن بكل السبل الممكنة".

وأشار بلينكن إلى موقف بلاده الذي يؤكد ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم في المقدسات.

وبحث الوزيران التعاون في إيصال المساعدات بشكلٍ كافٍ وفوري لغزة لمواجهة الكارثة الإنسانية في القطاع.