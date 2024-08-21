أكد الفنان فاروق فلوكس، أنه تعرض للأذى وعائلته؛ بسبب شخصية «شفيق ترتر»، الذي جسّدها ضمن أحداث فيلم «الراقصة والسياسي» بطولة الفنانة نبيلة عبيد، والذي تم عرضه عام 1990.

وأوضح «فلوكس»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2: «الناس صدقت إن أنا الشخصية.. واحنا بنقول على التمثيل تمثيل، ولما عملت الحاج متولي، أبو مونيا، الناس صدقت إن أنا كده.. لما أنا ترجمت الورق للشخصية ظهر كده لأنه كان مكتوب على الورق أنه شخصية لونّة».

وأضاف أنه لم يتردد لحظة لتقديم شخصية «شفيق ترتر» بفيلم «الراقصة والسياسي»، مؤكدًا أن الفيلم في ذلك الوقت كان يناقش قضية مهمة بالنسبة له، وهي إن الراقصة لا تستطيع بناء دار أيتام، ولكن شخص مثل «ترتر» الدولة توافق له على بناء دار الأيتام.

وتذكر فاروق فلوكس، كواليس تعاونه مع الفنانة نبيلة عبيد بفيلم «الراقصة والسياسي»، مؤكدًا أنها كانت ظريفة وكان مستمتعًا بالعمل معها جدًا، واستمرت الصداقة بينهما حتى الآن، على الرغم من أنهما لا يلتقيان لرؤية بعضهما كثيرًا.