قصور الثقافة تقدم أنشطة متنوعة لأطفال مستشفى 57357

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، يوما ثقافيا وفنيا لأطفال مستشفى 57357، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وقدمت الأخصائية فاطمة شعبان ورشة حكي تفاعلية استلهمت من السيرة النبوية الشريفة، مستعرضة محطات من طفولة النبي الكريم، وجذور نسبه، ومراحل دعوته في مكة والمدينة، وصفاته الإنسانية والأخلاقية، كما تضمنت الورشة تنفيذ أقنعة للوجه من الفوم الملون.

وفي الجانب الفني، قدمت مريم حسن ورشة تشكيل بالورق لإعداد زهور من ورق الكانسون الملون، بينما قدمت وفاء أبو الفضل ورشة تصميم أشكال فنية بورق الفوم الملون، بهدف تعزيز الثقة بالنفس لدى الأطفال وتفريغ الطاقة السلبية من خلال إنجاز أعمال فنية مبسطة وممتعة.

نفذت الفعاليات من خلال قصر ثقافة 25 يناير التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، تأكيدا على برامج الهيئة في تقديم محتوى ثقافي وفني متكامل للأطفال في مختلف الأماكن.