أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، عن فتح باب التقديم للتعاقد مع عدد من المعلمين بنظام الحصة للمواد الأساسية، وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025-2026.

وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن التقديم بدأ من أمس ويستمر لمدة 10 أيام على أن لا يتجاوز سن المتقدم 45 عامًا، وذلك ضمن خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وتنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بضرورة سد العجز من المعلمين في المواد الأساسية.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن التقديم يتم بالمدارس تيسيرًا على المعلمين، وبالتنسيق بين الإدارات التعليمية، والتوجيه الفني لكل مادة.

وأكد أن العاملين بالحصة في العام الدراسي السابق لهم الأولوية، ويسمح لهم بالتجديد عبر طلب مقدم لمدير المدرسة ومرفق به ما يثبت ذلك، أما المتقدمون الجدد للعمل بنظام الحصة فيتعين عليهم تجهيز ملف كامل بالمستندات المطلوبة في الموعد المحدد، على أن يتم فرز الملفات وإنهاء التعاقد قبل بداية العام الدراسي.