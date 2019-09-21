تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وقالت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح السبت، إنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 33

بورسعيد 24 29

الإسكندرية 24 29

شرم الشيخ 29 36

أسوان 27 42

كاترين 21 34

الإسماعيلية 21 34