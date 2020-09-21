واشنطن: بيع أسلحة إلى إيران سيؤدي إلى فرض عقوبات

حذرت الولايات المتحدة من أنها ستفرض عقوبات على من يقوم ببيع أو نقل أسلحة تقليدية إلى إيران.



وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، إن الرئيس دونالد ترامب وقع على أمر تنفيذي يسمح بفرض عقوبات على أي كيان يتورط في مبيعات أسلحة لطهران.



وفي سياق متصل، ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق اليوم، أن بلاده ستفرض عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية وغيرها من الوحدات التابعة للجيش التي تحصل على الأسلحة.



وقال بومبيو في تحذير للدول في مختلف أنحاء العالم: "إذا ما انتهكتم حظر الأسلحة على إيران فأنتم تجازفون بالتعرض لعقوبات".



وأوضح زير الخزانة ستيفن منوشين أن العقوبات الجديدة سوف تستهدف وزارة الطاقة الذرية الإيرانية. وسوف يتم فرض العقوبات أيضا على أفراد معينين تابعين للبرنامج النووي الإيراني.



وتأتي هذه الخطوة بعدما أصرت الولايات المتحدة مطلع الأسبوع على "إعادة" فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. غير أنه لم تدعم أي دولة كبرى أخرى الإعلان الأمريكي بشأن إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران مجددا.