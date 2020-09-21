 فيديو.. التنمية المحلية: تواجد «نواب المحافظين» في الشارع محل تقييم لشغل المناصب العليا - بوابة الشروق
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فيديو.. التنمية المحلية: تواجد «نواب المحافظين» في الشارع محل تقييم لشغل المناصب العليا

أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 4:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 4:15 ص

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك لقاءات دورية مع نواب المحافظين، من خلال ورش عمل وبرامج تدريبية مكثفة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه البرامج هو التحسين المستمر، الذي يؤدي إلى التطوير.
وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «نبض مصر» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الوزير محمود شعراوي أكد اليوم على نواب المحافظين، أهمية التدريب، لشغل المناصب العليا في كل القطاعات، متابعًا: «50% من البرامج التي تقدمها الوزارة جديد تماما».
وذكر أن الوزير أكد على نواب المحافظين، النزول مع المواطنين في الشارع، وخصوصًا فيما يتعلق بملف التنمية المحلية، مضيفًا أن جميع النواب والمسؤولين محل تقييم في هذا الشأن.
وافتتح محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى الخاص بنواب المحافظين، وذلك بمقر الأكاديمية والذى سوف يستمر لمدة 5 أيام.

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