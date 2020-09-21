حملات تموينية لضبط الأسواق والتصدي لغش التجار بسفاجا

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تابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الاثنين، شن إدارة التموين بسفاجا حملة تموينية على المخابز والاسواق لضبط الأسعار.

وقالت "المغربي" إن الحملة قامت بالمرور على المخابز البلدية بالمدينة؛ للتأكد من توفير الخبز ومطابقته للمواصفات والأوزان.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر عدم وجود سجل التفتيش لأحد المخابز، كما تم المرور على فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة؛ للتأكد من وجود رصيد كافي من دقيق المخابز البلدية والذي بلغ 66 طن متوفرة بالفرع.

وأضافت أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.