قال الملحن صلاح الشرنوبي، إنه كان يتم الإعداد لأغنية «تعظيم سلام» التي من المقرر أن تعود بها المطربة نجاة إلى الساحة الغنائية، منذ عامين.

وأضاف «الشرنوبي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أن الأغنية ستقدم حبًا في مصر والجيش المصري.

ولفت إلى أن كلمات الأغنية تقول «تعظيم سلام لجيش بلادي.. محروسة به دايما بلادي.. بإيد بتحمي وإيد بتبني، وعيون بتحرس حدود بلادي»، مشيرًا إلى أن المطربة نجاة رأت أنه حان الوقت المناسب لأن تُطرح الأغنية، بالتزامن مع كفاح الجيش على حدود مصر من ناحية ليبيا وسيناء وجنوب البلاد.

وتعهد بأن يخرج العمل الفني بمنتهى التقنية والدقة، فيما يتعلق بتفاصيل الكلمة والجملة اللحنية، خاصة وأن الفنانة نجاة تفكر في كل التفاصيل الدقيقة، معقبًا: «وما نحن الا منفذين لرغباتهن؛ لأننا نستفيد من خبراتها».

وذكر أنه لم يتم تحديد موعد طرح الأغنية؛ لأن هناك مقاطع سيتم تعديلها، مشيرًا إلى أنه سيعقد مؤتمرًا صحفي خاص بالعمل الفني لكشف التفاصيل.

وتعود الفنانة نجاة الصغيرة بعد فترة غياب بأغنية وطنية تحمل عنوان «تعظيم سلام» من ألحان صلاح الشرنوبي، وتوزيع يحيى الموجي.