هندوراس تعتزم نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس نهاية العام الجاري

أعلن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز يوم الأحد أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس بحلول نهاية العام الجاري، وذلك بعد عامين من اتخاذ الولايات المتحدة نفس الخطوة المثيرة للجدل.

وكتب رئيس هندوراس في تغريدة على تويتر إن هذه الخطوة تم الاتفاق عليها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن إسرائيل ستفتح أيضا سفارة في عاصمة هندوراس تيجوسيجالبا للمرة الأولى.

وفتحت هندوراس بالفعل مكتبا دبلوماسيا في القدس في سبتمبر من العام الماضي، وفي الوقت نفسه اعترفت رسميا بالمدينة كعاصمة لإسرائيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر 2017 أن الولايات المتحدة سوف تعترف من جانب واحد بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس في العام التالي.

وقوبلت كل من الخطوتين بانتقادات شديدة من الكثير بالمجتمع الدولي، الذي لا يعتبر وضع القدس على أنه محسوم حتى يتم الانتهاء من محادثات السلام مع الفلسطينيين.

وتطالب إسرائيل بالمدينة بأكملها كعاصمة لها، بينما يريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم المستقبلية.

وكانت جواتيمالا الدولة الجارة لهندوراس قد نقلت بالفعل سفارتها إلى القدس في عام 2018، بعد وقت قصير من الولايات المتحدة.