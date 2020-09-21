 الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على منتهكي حظر السلاح في ليبيا - بوابة الشروق
الإثنين 21 سبتمبر 2020 8:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على منتهكي حظر السلاح في ليبيا

الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل
الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل
بروكسل - د ب أ
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 8:08 م | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 8:08 م

فرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في بروكسل، عقوبات على مرتكبي انتهاكات لحقوق الإنسان ومنتهكي الحظر الأممي المفروض على توريد أسلحة إلى ليبيا، حسبما أعلن جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في التكتل الأوروبي.

وقال بوريل عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27:" نحن لا نفعل كل ما هو مطلوب ، لكن لا أحد يفعل أكثر من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف بوريل أن العقوبات تستهدف القائد العسكري الليبي محمود مصطفى بوسيف الورفلي على خلفية مزاعم بارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها جرائم قتل وإعدامات.

وأوضح مسؤول السياسة الخارجية في التكتل الأوروبي أنه تم فرض عقوبات على شخص يدعي موسى دياب، لتورطه في عمليات اتجار بالبشر وخطف واغتصاب وقتل مهاجرين ولاجئين.

كما شملت العقوبات ثلاثة كيانات- وهي سيجما أيرلاينز من كازاخستان، وشركة "افراسيا" للشحن التركية، و شركة “ميد ويف للشحن من الأردن - لخرقهم حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا.

كانت الأمم المتحدة فرضت في عام 2011 حظراً على صادرات الأسلحة إلى ليبيا - التي تشهد اضطرابات منذ الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي في نفس العام. وعادة ما يتعرض الحظر لانتهاكات.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه مهمة دورية بحرية في البحر المتوسط، تهدف إلى اعتراض شحنات الأسلحة إلى ليبيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك