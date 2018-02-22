23 سفينه إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التداول.

وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، وخروج 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر وصول سفينتين.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، وخروج سفينة حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينتي حاويات، وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، وسفينة بضائع عامة، وذلك بحسب بيان إعلامي.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارٍ التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.