الخارجية الإيرانية: لا اجتماع للدول الأطراف بالاتفاق النووي في نيويورك

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إنه لم يتم التخطيط لعقد اجتماع مع الدول الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، موضحا أن اللقاءات مع هذه الدول ستكون ثنائية.



وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، قال إن وزراء من بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا سيجتمعون مع إيران في الأمم المتحدة في وقت لاحق هذا الأسبوع لمحاولة إعطاء قوة دفع للمحادثات المتوقفة حاليا والرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام. 2015



ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن خطيب زاده القول "الاتفاق النووي سيكون أحد الموضوعات التي يناقشها وزراء الخارجية الحاضرون هنا (في نيويورك)، لكن الاجتماع مع أعضاء مجموعة 4 + 1 ليس على جدول الأعمال".