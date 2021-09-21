محافظ دمياط تستعرض ما يستهدفه «حياة كريمة» لتغطية القرى بالخدمات كافة

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية، حياة كريمة، برفقة وفد من طلاب جامعة دمياط، للتعرف على المحاور الاستراتيجية، التي يستهدفها المشروع، لتطوير الريف المصري، وتغطيته بكل الخدمات.



واستهلت المحافظ جولتها، بتفقد القافلة البيطرية بقرية الإسماعيلية، التي تعد ضمن القوافل التي ينظمها مركز البحوث الزراعية، من خلال معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، وتم تقديم شرح تفصيلي، عن ما تقدمه القافلة من خدمات، تتمثل في الكشف بالسونار، والفحص، والتحصين، وتدريب الأطباء البيطريين، حول عمليات التلقيح الصناعي، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، ودعم قطاع الثروة الحيوانية، وتقديم التوعية لصغار المربين، بأساليب وطرق التربية، والعلاج البيطري السليم للماشية.



وأكدت أن المعهد حقق دورا بارزا، تحت مظلة حياة كريمة، من خلال القوافل التي ينظمها على مدار الأسبوع بمراكز كفر سعد.