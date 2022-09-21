تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في الزمالك، عن اخر تطورات انضمام لاعبي الأبيض لمعسكر المنتخب، في ظل استعدادا الفريق لمواجهة العودة أمام إيلكت التشادي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك": «لا يوجد تنسيق معنا، بداية من مباراة تشاد حتى معسكر منتخب مصر، وهذا يثير استيائنا جميعًا».

وواصل: «أرسلنا خطابًا إلى اتحاد الكرة منذ ساعات وشرحنا لهم الوضع، وأبلغناهم أننا بصدد خوض مباراة مهمة، ولا يوجد في قائمة اللاعبين إلا 14 فقط منهم 3 حراس مرمى، ومن المستحيل أن نستطيع استكمال قائمة المباراة».

وأوضح: «اتحاد الكرة رد علينا بخطاب منذ نصف ساعة يطلب من خلاله انضمام أحمد سيد زيزو إمام عاشور ومحمود الونش وأحمد فتوح للمنتخب، وهم اللاعبون المتواجدون بالفعل في معسكر منتخب مصر ببرج العرب».

وأتم: «قلت لأحد مسؤولي اتحاد الكرة، إما أن يؤجل كاف مباراة الإياب أمام إيلكت التشادي، أو يمنح منتخب مصر استثناءً للاعبي الزمالك، وأناشد جمال علام وكل مجلس إدارة اتحاد الكرة بحل أزمة الزمالك المصري المشارك في دوري أبطال إفريقيا»..