سوريا: إصابة 6 مدنيين و3 من أفراد الشرطة السورية فى اعتداء إرهابى على حافلتين في درعا

أعلنت السلطات السورية إصابة 6 مدنيين و3 من أفراد الشرطة في استهداف حافلة تابعة لقوات الأمن الداخلى، وميكرو باص مدني في بلدة بريف درعا جنوب سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن بين المدنيين المصابين 4 أطفال، مشيرة إلى أن "الاعتداء الإرهابي" جرى في بلدة اليادودة السورية.

ونقلت الوكالة السورية عن مصدر في قيادة شرطة درعا أن الاعتداء "وقع بالأسلحة الرشاشة على الحافلتين أثناء مرورهما في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي ما أدى إلى إصابة 6 مدنيين وثلاثة من عناصر الشرطة جرى نقلهم إلى مستشفيات درعا وطفس".