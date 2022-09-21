سيطرة مصرية ونتائج قوية بالدور الثان لبطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش

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اختتمت منافسات الدور الثاني من بطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش، والمقامة حاليا بنادي Club S بمدينة الشيخ زايد بينما تُقام الأدوار النهائية بالأهرامات.

وتشهد البطولة مشاركة العديد من أكبر لاعبي الاسكواش بالعالم من السيدات والرجال، بمجموع جوائز مالية يتخطى 11 مليون جنيه، وتستمر فعالياتها لمدة أسبوع تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار والهيئة المصرية للتنشيط السياحي.

وشهد اليوم الثاني من بطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش لمحترفي الرجال استمرار تحقيق اللاعبين المصريين لنتائج قوية، حيث فاز وتأهل كل من علي فرج وطارق مؤمن ومحمد الشربيني ومصطفى عسل ومروان الشوربجي ومازن هشام وفارس دسوقي إلى الدور الثالث.

وجاءت نتائج اللاعبين المصريين بالدور الثاني:

فوز اللاعب علي فرج من مصر على مواطنه مازن جمال بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "11-9, 11-6, 11-6".

فوز اللاعب طارق مؤمن من مصر على مواطنه يوسف سليمان بثلاث اشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "12-14, 11-4, 11-3, 14-12"

فوز اللاعب محمد الشربيني من مصر على اللاعب نيكولاس مولر من سويسرا بثلاثة أشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "9-11, 11-7, 11-2, 11-2"

فوز اللاعب مصطفي عسل من مصر على اللاعب أوغست داسورد من فرنسا بثلاث أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "11-4, 11-7, 11-6"

فوز اللاعب مروان الشوربجي من مصر على اللاعب ايان يو نج من ماليزيا بثلاث أشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "11-2, 11-4, 11-6"

فوز اللاعب مازن هشام من مصر على اللاعب بابتيست ماسوتي من فرنسا بثلاثة أشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "12-10, 11-8, 9-11, 11-3"

فوز اللاعب فارس دسوقي من مصر على اللاعب شاهشان خان من الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة أشواط مقابل شوطين وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "12-14, 11-3, 12-10, 4-11, 11-3"

هزيمة اللاعب يحيى النوساني من مصر أمام اللاعب محمد الشوربجي من إنجلترا بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "11-2, 11-4, 11-6"

هزيمة اللاعب عمر مسعد من مصر أمام اللاعب رافاييل كندرا بثلاثة أشواط مقابل شوطين وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "8-11, 11-5, 13-11, 7-11, 11-4".

نتائج باقي مباريات الدور الثاني لبطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش لمحترفي الرجال:

فوز اللاعب جريجوار مارشي من فرنسا على اللاعب باتريك روني من إنجلترا بثلاثة أشواط مقابل شوطين وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "11-9, 11-9, 3-11, 5-11, 11-3"

فوز اللاعب بول كول من نيوزيلاندا على اللاعب بورجا جولان من أسبانيا بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "11-7, 11-6, 11-7"

فوز اللاعب فيكتور كروين من فرنسا على اللاعب ليونيل كارديناس من المكسيك بثلاثة أشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "8-11, 11-2, 11-7, 11-7"

فوز اللاعب جريج لوبان من اسكتلندا على اللاعب إيكر باجارس من إسبانيا بثلاثة أشواط مقابل شوطين وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "11-8, 11-13, 11-8, 5-11, 11-9"

فوز اللاعب عبدالله التميمي من قطر على اللاعب ديمتري ستين مان من سويسرا بثلاثة أشواط مقابل شوطين وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "11-6, 11-8, 11-13, 7-11, 11-9"

فوز اللاعب ديكلان جيمس من إنجلترا على اللاعب تود هاريتي من الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الشوط كالتالي: "11-7, 11-4, 11-1"

فوز اللاعب دييجو الياس من بيرو على اللاعب سيباستيان بون مالي من فرنسا بثلاثة أشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الشوط كالتالي: "11-9, 8-11, 11-3, 11-2"

أهم تطورات بطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش لمحترفي السيدات:

شهد اليوم الثاني من بطولة بطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش لمحترفي السيدات استمرار اللاعبات المصريات في تقديم أداء ممتاز، حيث تأهلت كلاً من اللاعبة نور الشربيني ونوران جوهر وهانيا الحمامي ونور الطيب إلى الدور الثالث.

نتائج اللاعبات المصريات بالدور الثاني:

فوز اللاعبة نوران جوهر من مصر على مواطنتها مريم متولي بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "11-7, 11-7, 11-6"

فوز اللاعبة نور الشربيني من مواطنتها اللاعبة سلمى هاني بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "11-9, 11-2, 11-1"

فوز اللاعبة هانيا الحمامي من اللاعبة توماتو هو من هونج كونج بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "11-6, 11-6, 11-5"

فوز اللاعبة نور الطيب على اللاعبة صابرينا صبحي من الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "11-7, 11-3, 11-4"

هزيمة اللاعبة نادين شاهين من مصر أمام اللاعبة أماندا صبحي من الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "11-7, 11-4, 11-3"

هزيمة اللاعبة يثرب عادل من مصر أمام اللاعبة تسني إيفانز من ويلز بثلاثة أشواط مقابل شوطين وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "14-12, 5-11, 8-11, 11-5, 11-7"

هزيمة اللاعبة هنا رمضان من مصر أمام اللاعبة تيني جيلس من بلجيكا بثلاثة أشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "13-15, 11-7, 11-2, 11-5"

هزيمة اللاعبة روان العربي من مصر أمام اللاعبة ريتشل أرنولد من ماليزيا بثلاثة أشواط مقابل شوطين وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "12-10, 8-11, 11-9, 8-11, 11-2"

هزيمة اللاعبة زينة مكاوي من مصر أمام اللاعبة سارة بيري من إنجلترا بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "11-8, 11-9, 11-3"

هزيمة اللاعبة سناء إبراهيم من مصر أمام أوليفيا فيشر من الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة أشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "11-5, 9-11, 11-6, 11-6"

هزيمة اللاعبة فريدة محمد من مصر أمام نيل جيليس من بلجيكا بثلاثة أشواط مقابل شوطين وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "11-7, 6-11, 7-11, 11-5, 11-4"

نتائج باقي مباريات الدور الثاني لبطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش لمحترفي السيدات:

فوز اللاعبة ميليسا ألفيس من فرنسا على اللاعبة جورجينا كينيدي من إنجلترا بثلاثة أشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "13-15, 11-9, 11-6, 11-3"

فوز اللاعبة هولي نوتون من كندا على اللاعبة ليزا آيتكين من اسكتلندا بثلاثة أشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "11-9, 11-8, 9-11, 11-3"

فوز اللاعبة جويل كينج من نيوزيلندا على اللاعبة إميلي ويتلوك من ويلز بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "11-7, 11-4, 11-3"

فوز اللاعبة أوليفيا كلاين من الولايات المتحدة الأمريكية على اللاعبة الكسندرا فولر من جنوب إفريقيا بثلاثة أشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 5-11, 12-10, 11-4, 11-8"

فوز اللاعبة ياسمين هوتون من إنجلترا على مواطنتها اللاعبة لوسي تورميل بثلاثة أشواط مقابل شوطين وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "11-9, 5-11, 9-11, 11-7, 11-5"