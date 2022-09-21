السجن المشدد 3 و7 سنوات للمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه أمام زوجته بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، حكمها القضية رقم 12450 جنايات مركز شرطة بلبيس لسنة 2022، بمعاقبة 4 أشخاص، الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، والثالث والرابع بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات؛ لاتهامهم بسرقة دراجة بخارية وهاتف محمول من مواطن تحت الإكراه بدائرة مركز بلبيس.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 1788 جنايات كلي جنوب الزقازيق لسنة 2022، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين "ي.س.ع.أ"، 21 سنة، و"ع.أ.ف.ع"، 22 سنة، وم. ال. هـ. م"، 24 سنة، و"أ. إ. ع. ي"، 24 سنة؛ لأنهم في يوم 6 يونيو الماضي، وبدائرة مركز بلبيس، سرقوا دراجة نارية ومبلغ مالي من المجني عليه "أ. ح. م. و"، حال تواجد زوجته "أ.ي.م.ج" برفقته، وذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما ليلًا بالطريق العام.

وتبين قيام المتهمين الأول والثاني بإشهار سلاح ناري (فرد خرطوش) وسلاح أبيض (سكين) في وجههما حال استقلالهما الدراجة النارية مهددين إياهما باستخدامها به، ما بث الرعب في نفسهما وشل مقاومتهما.

وتمكنوا بتلك الوسائل القسرية من الاستيلاء على المسروقات حال تواجد المتهم الثالث والرابع وبحوزة الأخير سلاح ناري مخبأ (فرد خرطوش) على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهمين الأول والثاني على النحو المبين بالتحقيقات.