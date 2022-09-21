بلينكن: أي استفتاءات صورية لروسيا في أوكرانيا ستكون غير شرعية

قال وزير الخارجية الأمريكي ، أنتوني بلينكن ليل الثلاثاء/الأربعاء إن أي "استفتاءات صورية" تعتزم روسيا إجراءها في أوكرانيا ستكون غير شرعية.

وأضاف بلينكن في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن مثل هذه الاستفتاءات ستكون "إهانة لمبادئ السيادة والسلامة الإقليمية التي تشكل أساس ميثاق الأمم المتحدة في الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وتسرع موسكو من خططها لضم المناطق التي سيطرت عليها في أوكرانيا وسط هجوم كييف المضاد الخاطف، الذي يهدد باستعادة الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية منذ بداية الحرب.

وقال الانفصاليون المدعومون من موسكو الثلاثاء إنه ستجرى استفتاءات في لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا في وقت لاحق من هذا الشهر، مما أثار انتقادات من العديد من قادة العالم.

وجاء رد كييف هادئا على "الاستفتاءات" التي أعلنتها موسكو والسلطات الموالية لها.

وذكر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة على تويتر: "لن تغير الاستفتاءات الزائفة ولا التعبئة المختلطة أي شيء".

ويطالب الانفصاليون بإجراء عمليات تصويت على وجه السرعة، مع استعادة القوات الأوكرانية السيطرة على أراض في جنوب وشرق البلاد.