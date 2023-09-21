متحدث روسي: القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني 70 جنديا

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أعلن المتحدث باسم المجموعة القتالية المركزية الروسية، ألكسندر سافتشوك، لوكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الخميس، أن وحدات المجموعة القتالية صدت هجومين أوكرانيين في اتجاه بلدة كراسني ليمان، وأنها كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 70 جنديا.

وقال سافتشوك: "في كراسني ليمان، صدت وحدات المجموعة القتالية المركزية هجومين لوحدات تابعة للواءين الميكانيكيين الأوكرانيين 63 و67 باستخدام هجمات جوية ونيران المدفعية"، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف سافتشوك: "في منطقة تشيرفونايا ديبروفا، تعرضت تجمعات الأفراد والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 63 واللواء الثاني عشر التابع للقوات الخاصة، واللواء الخامس من الحرس الوطني الأوكراني لإطلاق نار بالقرب من غابات سيريبريانكا وتورسكوي".

وقال سافتشوك: "تكبد الأوكرانيون خسائر بلغت نحو 70 جنديا ومركبتين قتاليتين للمشاة وشاحنتين صغيرتين ومدفعي هاوتزر عيار 122 ملم من طراز دي-30.

وتابع: "دمرت قوات الدفاع الجوي وأنظمة الرادار 11 طائرة مُسيرة، قرب بيلوجوروفكا وكارامزينوفكا وفولتشياروفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية".

ويتعذر التحقق من هذه الأنباء من مصدر مستقل.