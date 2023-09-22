خبير اقتصادي: مهما ارتفعت أسعار الفائدة فلن تلاحق التضخم

علق الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على قرار البنك المركزي، في اجتماعه اليوم، بتثبيت سعر الفائدة عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب سعر الائتمان، والخصم عند مستور 19.75%.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أنه مهما ارتفعت أسعار الفائدة لن تلاحق التضخم، مضيفًا أن جزءًا كبيرًا من التضخم مصدره الواقع الخارجي مثل أسعار الطاقة والمحاصيل الزراعية.

ولفت إلى أن قرار البنك المركزي اليوم الخميس، بتثبيت سعر الفائدة سيساهم في تحجيم خدمة الدين المحلي، لأن الحكومة تقترض من البنوك الخارجية وأي ارتفاع بالفائدة يزيد من خدمة الديون المصرية، منوهًا بأن تثبيت أسعار الفائدة من البنك المركزي لن يكون له أي تأثير على سعر صرف الدولار.

وذكر أن هناك متغيرات عالمية تؤثر على مصر تأثير كبير جدا اقتصاديًا، ولكن الدولة تكافح في هذا الأمر للحد من آثار التضخم على المجتمع المصري، معربًا عن توقعه استمرار التضخم عند مستوى 40% حتى يوليو 2024.

وتوقع أن يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة خلال الأشهر المقبلة.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يوم الخميس الموافـق 21 سبتمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.