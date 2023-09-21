 قطاع الأعمال: وصول قنطار القطن لـ11.729 ألف جنيه نجاح لمنظومة التداول - بوابة الشروق
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قطاع الأعمال: وصول قنطار القطن لـ11.729 ألف جنيه نجاح لمنظومة التداول

شيماء رزق
نشر في: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 11:04 م | آخر تحديث: الخميس 21 سبتمبر 2023 - 11:04 م

أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، أهمية منظومة تداول الأقطان، موضحا أن المشكلة التي يعاني منها المزارع المصري منذ قديم الأزل هو تسويق محصوله.

وأوضح خلال هاتفية له ببرنامج «اليوم»، تقديم الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الخميس، أن وزير قطاع الأعمال الدكتور محمود عصمت وجه بعمل دراسات تفصيلية للأسواق الداخلية والخارجية، والوصول لسياسيات بيعية وتسويقية للحصول على أسعار مناسبة تتفق مع جودة ونوعية القطن المصري، مؤكدا أن هذا الأمر انعكس على منظومة تداول الأقطان للموسم الحالي.

ولفت إلى أن وصول سعر قنطار القطن إلى 11720 جنيها، هو تاريخي بالنسبة للفلاح المصري، لم يسبق له الحصول عليه في السابق، منوها إلى أن أعلى سعر تم بيع القطن به في محافظات الوجه القبلي وهو نوع قطن يختلف عن القطن الذي تتم زراعته في الوجه البحري كان 5 آلاف جنيه، وتم البيع بـ3 آلاف 750 جنيها ثم 4 آلاف، وأعلى سعر تم الوصول إليه 5 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن وصول سعر القطن لـ11720 جنيها للفلاح المصري في أول مزاد، هو نجاح كبير للمنظومة، وقد يزيد السعر عن هذا الرقم بشكل أكبر، منوها إلى أن سعر الضمان الذي تم إعلانه من قبل الحكومة كان 4 آلاف و500 جنيه لأقطان الوجه القبلي.

https://www.youtube.com/watch?v=7o04vvCGNCo


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