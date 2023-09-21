تراجع الصادرات السلعية السعودية بنسبة 35% خلال يوليو الماضي

أعلنت هيئة الإحصاء السعودية، اليوم الخميس، انخفاض الصادرات السلعية للمملكة بنسبة 34.9% خلال شهر يوليو الماضي، على أساس سنوي محققة 91.3 مليار ريال.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم، إن قيمة الصادرات السلعية خلال الشهر قبل الماضي بلغت 91.3 مليار ريال، مقابل 140.1 مليار ريال بالشهر نفسه من عام 2022.

وأوضحت الهيئة أن تراجع الصادرات السلعية جاء نتيجة انخفاض الصادرات البترولية 42.9 مليار ريال، وبنسبة 37.9% على أساس سنوي، لتهبط إلى 70.1 مليار ريال مقابل نحو 113 مليار ريال في يوليو 2022.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80.6% في يوليو 2022، إلى 76.8% نفس الشهر من 2023.

وسجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) انخفاضا بنسبة 22.1% على أساس سنوي، لتهبط إلى 21.1 مليار ريال، مقابل 27.1 مليار ريال في الشهر السابع 2022.

وانخفضت قيمة الصادرات السلعية بشكل هامشي، على أساس شهري، بالمقارنة مع شهر يونيو الماضي بمقدار 0.3 مليار ريال وبنسبة 0.4%.

وبلغ الفائض التجاري للمملكة نحو 22 مليار ريال في الشهر قبل الماضي، مقارنة بحوالي 82 مليار ريال في نفس الفترة عام 2022، ليهبط بنسبة 73.2%.