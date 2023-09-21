قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن الخير قادم لمصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل القائمين على الدولة، الذين لا يدخرون جهدا أو وقتا للعمل على رفعة الدولة المصرية.

وأكد خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «حقائق وأسرار»، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن مصر نجحت في مواجهة عدة أزمات عالمية وعلى رأسها جائحة كورونا، والحرب الروسية- الأوكرانية، لافتا إلى أن سرعة الأداء الحكومي وتحريك الاقتصاد المصري، وشق طرق جديدة وإقامة كباري وحاور وجسور جديدة، من شأنها تعويض الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بسلام.

وأشار إلى أن الصعيد كان مهمشا على مدار السنوات الماضية إلى أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأولى اهتماما كبيرا بإدخال الخدمات والمرافق العامة إلى محافظات الوجه القبلي، ومن ضمنها سوهاج التي شهدت تطويرا كبيرا في البنية التحتية والمشروعات الخدمية والطرق والكباري.

وعقب: «قعدنا نحلم سنين بعمل كباري لحل الأزمة المرورية، أو يحصل رصف للطرق، أو المصانع التي تبنى حاليا»، مشددا على أن محافظة سوهاج كان لها النصيب الأكبر بحصولها على 60 مليار جنيه كمرحلة أولى لتطوير 7 مراكز بقراها، إلى جانب توفير كل الخدمات بقرى المحافظة.

وذكر أن مشروع حياة كريمة قدم الكثير من الخدمات للصعيد، كما ساهمت المحاور والطرق الجديدة في تسيير الحركة والتنقل بين المدن والمراكز، مشيرا إلى أن مستشفى سوهاج الجامعي يقدم خدمات عالية الجودة للمواطنين بعد افتتاحه في عهد الرئيس السيسي.