وزير الخارجية: مصر تشارك بإنشاء نظام مالي جديد يعالج مشكلة ديون الدول النامية

أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج، حرص الولايات المتحدة على التشاور مع مصر، بشأن الوضع في السودان واليمن والقرن الأفريقي، بالإضافة إلى ملف التجارة العالمية، وذلك في إطار سعي البلدين لإيجاد حلول لهذه الأزمات.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لـ "القاهرة الإخبارية" مساء السبت، على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "مصر من أكثر دول العالم تضررا من التوترات في منطقة البحر الأحمر".

وأضاف أن مصر شددت خلال الاجتماعات مع مبعوثي الولايات المتحدة في اليمن ولبنان والقرن الأفريقي والسودان؛ أن "التصعيد والتوتر في المنطقة مرتبط بلب الصراع، وهو القضية الفلسطينية، واستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة".

وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، باعتباره السبيل الوحيد لخفض حدة التصعيد في لبنان والبحر الأحمر، مضيفا أنه من المقرر أن تتجاوز اللقاءات والفعاليات الـ 100 خلال الأيام القادمة.

وأكد أن "مصر ستشارك بفعالية في إنشاء نظام مالي جديد يحقق العدالة ويتناول قضية المديونية، خاصة بالنسبة للدول متوسطة الدخل مثل مصر، وتوفير التمويل اللازم لعملية التنمية المستدامة، لتمكين الدول النامية من تحقيق أهدافها، إلى جانب ملفات كثيرة ستشارك بها مصر بفعالية باعتبارها الطرف الإقليمي الأهم في المنطقة".