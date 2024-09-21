المشدد 10 سنوات لخفير تعدى على فتاة وواقعها بالشرقية

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أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، حكمها في القضية رقم 1224 جنايات مركز بلبيس لسنة 2024، بمعاقبة خفير خصوصي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لاتهامه بالتعدي على طفلة بمركز بلبيس.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالتعدي على الطفلة المجني عليها بغير رضاها بمركز بلبيس.

تبين من أمر الإحالة أن المتهم واقع المجني عليها بغير رضاها مستغلا حداثة سنها حال كونها لم تبلغ الـ18 عاما من عمرها على النحو المبين في التحقيق.