رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد مجمع مدينة نصر في أول أيام العام الدراسي الجديد

تفقد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد، مجمع معاهد مدينة نصر الأزهري؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول، وتأكد من جاهزية الفصول، وتوفير الأجواء المناسبة التي تضمن انطلاقًا متميزًا للدراسة.

وأوضح رئيس القطاع - في بيان اليوم - أن قطاع المعاهد الأزهرية أعد العدة مبكرًا لانطلاق العام الدراسي الجديد، إذ جرى الانتهاء من كل أعمال الصيانة، وتجهيز الفصول والمعامل والملاعب، إلى جانب عقد برامج تدريبية للمعلمين والإداريين، بما يضمن انضباط العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني - خلال الجولة - أن الأزهر الشريف ماضٍ في مسيرته لتخريج أجيال تحمل رسالة الوسطية والاعتدال، مشددا على أنه لن يسمح أن يضيع يوم من عمر طلابنا هباءً، فكل دقيقة داخل المعهد هي استثمار في بناء مستقبلهم، وصناعة أمل لوطنهم وأمتهم.

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: "رسالتي لأبنائي الطلاب أن يكونوا على قدر الثقة والمسئولية، وأن يجعلوا من هذا العام الدراسي نقطة انطلاق نحو التميز، فالعلم هو سلاحكم، والأخلاق هي تاجكم، وبهما معًا تصنعون الفارق وتحققون الريادة للأزهر وللوطن".

ووجه الشكر للمعلمين وأولياء الأمور على ما يبذلونه من جهد في دعم المسيرة التعليمية.

وفي ختام جولته، هنأ الشيخ أيمن عبدالغني، أبناءه الطلاب ببداية العام الدراسي الجديد، داعيًا الله -عز وجل- أن يجعله عامًا موفقًا مليئًا بالعلم والعمل والإنجاز، وأن يكتب لهم التوفيق والسداد في مسيرتهم التعليمية.