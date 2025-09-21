وكيل صحة شمال سيناء يتفقد المخازن لمراجعة الأرصدة وتعزيز معايير الحوكمة

أجرى الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، زيارة تفقدية لمخازن المديرية، يرافقه الدكتور أحمد عبد الرحمن، مدير إدارة الحوكمة بالوزارة.

وذكر بيان المديرية أن الدكتور عمرو عادل أوضح أن الزيارة جاءت لمتابعة سير العمل في عملية إعادة هيكلة المخازن التي بدأت قبل أسابيع، ومراجعة دقيقة وشاملة لكشوفات المخازن والأرصدة الموجودة.

كما شملت الجولة توجيهات وكيل الوزارة بفحص بعض مقايسات الترميم من قبل الحوكمة، للتأكد من أن جميع الإجراءات المتعلقة بالترميم تتم وفقًا للمعايير المحددة، كما أكد على مراجعة المخزون للتأكد من وجود مخزون استراتيجي من المستلزمات، بما يضمن استخدام الموارد بشكل فعال. ووجه أيضًا بإعادة ترتيب وتنظيف المخازن بمعرفة إدارة الجودة ووفقًا لمبدأ الكايزن.

وأشار الدكتور عمرو عادل إلى أن الزيارات المتكررة تأتي في إطار خطة المديرية الشاملة لتطوير البنية التحتية الصحية، وتعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد، وتطبيقًا للمعايير الجديدة التي تتبناها الحوكمة لتعزيز كفاءة العمل في جميع القطاعات.