ترامب وفانس يتحدثان في حفل تأبين الناشط اليميني تشارلي كيرك

يستعد أقارب ورفقاء وأنصار الناشط اليميني الأمريكي تشارلي كيرك، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي.دي. فانس، لإحياء ذكراه في حفل تأبين يقام في ولاية أريزونا الجنوبية الغربية اليوم الأحد.

وستقام الفعالية في تمام الساعة 11 صباحًا في ملعب كرة قدم، يتسع لنحو 63400 شخص ، في مدينة جلينديل بولاية أريزونا، حيث عاش كيرك في آخر أيامه مع أفراد عائلته.

ومن المتوقع حضور عشرات الآلاف من الضيوف، حيث من المقرر أن يلقي ترامب وفانس كلمتهما إلى جانب إيركا ، أرملة كيرك.

ويرغب ممثلون حكوميون آخرون وابن ترامب الأكبر، دون جونيور، في الحضور.

ومن المتوقع اتخاذ احتياطات أمنية مشددة للغاية.

يشار إلى أن البلاد تعاني من ضغط خاص منذ حادث إطلاق النار المميت.

وتعرض كيرك/ 31 عامًا/ لإطلاق نار، حيث لقي حتفه أثناء فعالية أقيمت في جامعة بولاية يوتا في 10 سبتمبر الجاري.

وتم اعتقال الجاني المفترض، وهو شاب / 22 عامًا/ ، بعد وقت قصير واتهم بالقتل ، حيث يواجه عقوبة الإعدام.