سياسي ألماني يقترح إسقاط المقاتلات الروسية المنتهكة لأجواء الناتو

قبيل مناقشات حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن توغلات روسيا في مجاله الجوي، طرح خبير شؤون السياسة الخارجية في التحالف المسيحي الألماني، يورجن هارت، خيار إسقاط المقاتلات الروسية المنتهكة لأجواء دول الحلف.

وقال هارت في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "الكرملين بحاجة إلى إشارة واضحة للتوقف... الرسالة الوحيدة الواضحة لروسيا التي قد يكون لها تأثير هي أن كل انتهاك عسكري للحدود سيُقابل برد عسكري، بما في ذلك إسقاط مقاتلات روسية فوق أراضي الناتو".

وأضاف هارت: "هذه الاستفزازات والاختبارات الروسية لن تتوقف ما لم نرد بوضوح على جميع الانتهاكات العسكرية للحدود"، موضحا أنه حينها فقط سيتلقى الكرملين إجابة على السؤال حول حدود ما يمكن للأوروبيين قبوله، وقال: "البديل هو استمرار تصاعد منطق الحرب الروسي، من انتهاكات جوية حاليا، إلى قصف أهداف محددة قريبا، وصولا إلى دخول قوات برية روسية".

وبحسب بيانات إستونية، اخترقت ثلاث مقاتلات روسية المجال الجوي للبلاد أول أمس الجمعة على نحو غير مصرح به قرب فايندلو. ومن المقرر أن يبحث حلفاء الناتو هذه التطورات هذا الأسبوع.