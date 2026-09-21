انطلاق الأتوبيس الطائر لمتابعة المعلمين والطلاب والبرامج العلاجية في 28 مدرسة بأسيوط

أعلن محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، عن انطلاق فعاليات الأتوبيس الطائر للمتابعة الفنية الشاملة للمدارس بكل الإدارات التعليمية، واستهداف 28 مدرسة بإدارة ديروط التعليمية؛ وذلك لضمان تكامل الأداء مع كل قطاعات التفتيش والمتابعة، وللوقوف على تفعيل لائحة الانضباط المدرسي والتحفيز التربوي ومتابعة السجلات المدرسية والغياب اليومي، فضلا عن المتابعة الفنية للمعلمين والعملية التعليمية وتطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف، في إطار دعم وتوجيه محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط.

وأشار وكيل وزارة التعليم بأسيوط، في تصريحات خاصة، إلى أن فعاليات الأتوبيس الطائر بمركز ديروط انطلقت برئاسته وبمشاركة مدير المتابعة الميدانية ومديري المراحل بالمديرية ومدير إدارة ديروط التعليمية ومسئولي المتابعة الميدانية وموجهي المواد الأساسية والمختصين بالأنشطة وبعض خبراء المواد الدراسية، واستهدفت 28 مدرسة بقرى مركز ديروط لمتابعة المدارس والوقوف على نسب الغياب اليومي وسجلات الحضور والغياب للمعلمين والطلاب والتقييمات والأداءات الصفية الأسبوعية للطلاب.

ونوه دسوقي بأن فعاليات الأتوبيس الطائر تستهدف تطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وتفعيل الأنشطة المدرسية والتشديد على انتظام الطلاب ومتابعة مستوى النظافة وتنفيذ الوسائل التعليمية وتجهيز غرف المصادر.

كما وجه وكيل الوزارة مديري الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات بالمتابعة اليومية والمستمرة للعملية التعليمية وإطلاق الأتوبيس الطائر وفقا لخطة زمنية محددة بالتنسيق مع كل القطاعات والتوجيهات الفنية ومديري المراحل، تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم ومحافظ أسيوط بتكثيف المتابعات اليومية لتحقيق الانضباط العام للمدارس والمنظومة التعليمية وتنفيذ الكتب الدورية والقرارات الوزارية وتلافي كل الملاحظات التي تم رصدها بواسطة فرق المتابعة.