فصول جديدة لاكتشاف المواهب وصقل الإبداع في دار أوبرا الإسكندرية

تواصل دار أوبرا الإسكندرية جهودها في اكتشاف ورعاية المواهب الواعدة، من خلال فتح فصول جديدة بمركز تنمية المواهب، لإتاحة فرص جديدة للأطفال والشباب للتعلم والتدريب وصقل مهاراتهم الفنية في مجالات متنوعة.

ووفق بيان دار أوبرا الإسكندرية اليوم، تأتي الفصول الجديدة في إطار توجيهات الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، وتحت إشراف الدكتور أسامة علي، المدير الفني لمركز تنمية المواهب، وتضم عددا من الأنشطة الفنية المتخصصة، من بينها الغناء الغربي، وفن الموزاييك، والإنشاد الديني، والغناء العربي، والرسم.

وتهدف الفصول إلى إتاحة الفرصة للدارسين لاكتشاف مواهبهم وقدراتهم الفنية وتنميتها، من خلال برامج تدريبية متخصصة تساعدهم على تطوير مهاراتهم والتعرف إلى مجالات مختلفة من الفنون، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة من المبدعين.

وأكدت دار الأوبرا المصرية أن التوسع في فصول مركز تنمية المواهب يأتي في إطار الاهتمام باكتشاف المواهب ورعايتها، وتعزيز دور مراكز تنمية المواهب في دعم الأطفال والشباب وتوفير بيئة فنية تساعدهم على الإبداع والتعلم والتدريب.

ويستقبل مركز تنمية المواهب بدار أوبرا الإسكندرية الراغبين في الالتحاق بالفصول الجديدة، لتكون أمامهم فرصة لبدء رحلة فنية جديدة، واكتساب مهارات متخصصة والانطلاق نحو آفاق أوسع في عالم الفن.