وزير الثقافة اللبناني: هناك مئات المواقع الأثرية بانتظار الاكتشاف

أكد وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة، أن أرض لبنان خصبة بالمواقع الأثرية، وهناك المئات بانتظار الاكتشاف.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الاثنين عن الوزير سلامة قوله، خلال احتفال بلدة معاصر الشوف بـ"يوم التراث"، في موقع قلعة الحصن الأثري، إن "موقع قلعة الحصن جرى العثور عليه في مكان غير متوقع ولم يكن معروفا قبل 10 سنوات، ما يدل على أن الأرض اللبنانية خصبة بالمواقع الأثرية التي لا نعلم بوجودها، وهناك مئات المواقع التي لا يزال علينا اكتشافها".

وأعرب السفير الإيطالي فابريزيو مارسيلي، عن سعادته بالمشاركة في يوم التراث للعام الثاني على التوالي، للاطلاع على التقدم المحرز في أعمال التنقيب.

وأشار إلى أن مشروع استكشاف وتوثيق وحماية وإبراز المشهد الأثري والثقافي في منطقة الشوف الأعلى ليس مجرد أعمال تنقيب أثرية، بل برنامج متكامل تموّله الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ويهدف إلى تطوير المنطقة بأكملها المحيطة بهذا الموقع الثقافي المهم.

ولفت إلى أن "الموقع، كما هو الحال في أماكن أخرى في لبنان، يجسد تراكم طبقات من الحضارات، وهو ما تتشاركه إيطاليا مع لبنان".

وأوضح أن "تاريخه بدأ في العصرين البرونزي والحديدي ثم مع الفينيقيين، وصولًا إلى المعبد الروماني الذي يشكل عامل الجذب الرئيسي، وما حوله من منشآت وأنظمة لإدارة المياه وأدلة على أنشطة زراعية".

وشمل يوم التراث شرحًا مفصلًا من خبراء الآثار خلال جولة داخل الموقع عن أهمية الهدف من المشروع من خلال مسح ميداني منهجي للمنطقة وتنفيذ حفريات أثرية في موقع قلعة الحصن كدراسة حالة. حيث بدأت أعمال التنقيب الأثري عام 2022.

وأشارت الوكالة، إلى العثور حتى حينه على معبد يعود إلى الفترة الرومانية، استُعمل من القرن الأول قبل الميلاد لغاية القرن الثاني بعد الميلاد.